Областния кризите щаб в Кюстендил проведе заседание, свикано от областния управител инж. Методи Чимев, предаде. Експертите обсъдиха състоянието на водохващане “Елешница". Водохващането обезпечава с вода жителите на две общини - Рила и Кочериново. След обилни поройни дъждове водохващането е силно компрометирано и поставя под риск подаването на вода към населените места в Рилското корито.На 19 ноември двете общини обявиха частично бедствено положение, на което взеха решение, поради невъзможност да бъдат обезпечени дейностите чрез изпълнение на общинските им планове, да се иска съдействие от областния управител на Кюстендил.По време на заседанието на Областния щаб експерти от различни институции обясниха какво е състоянието на съоръжението: бетоновият праг е разрушен, няма ги решетките, двете камери и утаителят са пълни, водохващането е изцяло компрометирано от придошлата вода. Достъп до самото водохващане няма и трябва да се мисли за алтернативен път. За преминаване на техниката трябва да се направи просека. Необходимо е да се изчисти и самото съоръжение, след което да се преценят напълно щетите.“Моментът да се започне работа по отстраняване на щетите и ремонт на съоръжението е сега, при маловодие", казаха експертите. Областният управител инж. Чимев бе категоричен, че осигуряването на водоснабдяване за хората е приоритет номер едно. “Трябват спешни аварийно-възстановителни мерки, които да подпомогнат работата на самото водохващане", посочи Чимев и прикани членовете на Щаба за мнения и изготвяне на план с конкретни стъпки за справяне с проблема.Междуведомствена комисия от експерти трябва да направи оглед на терена и да изготви доклад за състоянието на водохващане “Елешница", който доклад ще бъде представен на Областния щаб за последващи действия.