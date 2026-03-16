Спешно търсят приемни родители за деца в община Бобов дол
От институцията посочват, че приемното родителство е възможност да се промени съдбата на дете в нужда, като му се осигурят внимание, разбиране и обич. Хората, които имат желание и възможност да дарят време и подкрепа, могат да кандидатстват за приемни родители.
От социалните служби подчертават, че не е необходимо кандидатите да бъдат съвършени – достатъчно е да имат желание да отворят сърцето и дома си за дете, което има нужда от подкрепа. През целия процес бъдещите приемни родители ще получават съдействие, обучение и професионална подкрепа.
Желаещите да научат повече информация и да получат консултация могат да се обърнат към Дирекция "Социално подпомагане“ – Бобов дол, която се намира в сградата на общинската администрация, стая 226.
От институцията отправят апел към хората с желание да помогнат да се включат, защото заедно обществото може да даде шанс за по-добро детство на децата в нужда.
