От Агенцията за социално подпомагане съобщиха, че на територията на община Бобов дол спешно се търсят приемни родители за деца, които се нуждаят от грижа, подкрепа и сигурна семейна среда, предадеС.От институцията посочват, че приемното родителство е възможност да се промени съдбата на дете в нужда, като му се осигурят внимание, разбиране и обич. Хората, които имат желание и възможност да дарят време и подкрепа, могат да кандидатстват за приемни родители.От социалните служби подчертават, че не е необходимо кандидатите да бъдат съвършени – достатъчно е да имат желание да отворят сърцето и дома си за дете, което има нужда от подкрепа. През целия процес бъдещите приемни родители ще получават съдействие, обучение и професионална подкрепа.Желаещите да научат повече информация и да получат консултация могат да се обърнат към Дирекция "Социално подпомагане“ – Бобов дол, която се намира в сградата на общинската администрация, стая 226.От институцията отправят апел към хората с желание да помогнат да се включат, защото заедно обществото може да даде шанс за по-добро детство на децата в нужда.