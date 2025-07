© Facebook виж галерията Започва спешна евакуация в санданското село Плоски, става ясно от сайта на BG-ALERT.



В 23:27 часа е публикувана следната информация:



"СПЕШНА ЕВАКУАЦИЯ!!!!! В С. ПЛОСКИ. ОБЩ САНДАНСКИ. ПОРАДИ ГОЛЯМ ПОЖАР ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД. EMERGENCY EVACUATION!!! IN THE VILLAGE PLOSKI. MUNICIPALITY OF SANDANSKI. A MAJOR FIRE! REGIONAL GOVERNOR OF BLAGOEVGRAD!"



Припомняме, че по-рано днес от ОДМВР- Благоевград информираха, че се създава организация за евакуиране на хората.