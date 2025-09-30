Спектакъл представя живата магия на фолклора в Кюстендил

© Фокус Архив Кюстендил ще бъде домакин на мащабен фолклорен спектакъл "Глас на сърце, стъпка на душа“ с участието на водещи ансамбли от цялата страна, предаде "Фокус“. На 18 октомври от 19.00 часа сцената на Общински драматичен театър – Кюстендил ще се превърне в сцена на вдъхновение, традиция и изкуство.



Поводът е концерт-спектакълът, подготвен с много любов и професионализъм от Танцов ансамбъл "Осогово“, с художествен ръководител Васил Василев – хореограф и носител на редица национални и международни награди за творчество и хореография.



Събитието обещава да бъде истински празник за почитателите на българския фолклор. В него ще вземат участие някои от най-изявените фолклорни състави и формации от страната.



Сред тях е Танцов ансамбъл "Празник“ – Сандански – състав с над 200 танцьори от всички възрасти, които превръщат всяка своя изява в празник на ритъма и традицията. В голямото фолклорно събитие ще участва и Професионален танцов състав "Хемус“ – Враца – вече повече от 50 години е емблема на фолклорната сцена във Врачанския край, носещ в себе си духа и гордостта на българския народен танц.



Пред публиката ще се представи и Фолклорен танцов ансамбъл "Рила“ – Сапарева баня – състав, който повече от десетилетие съхранява и предава фолклорното наследство чрез енергията на децата и младите хора.



Програмата включва и Вокално трио "Идна“ – София – три изключителни гласа, съчетали любов към автентичния фолклор и съвременното му звучене, без да губят връзка с корените.



Концертът е под патронажа на кмета на Община Кюстендил – инж. Огнян Атанасов, който традиционно подкрепя културните инициативи в региона.



Събитието носи обещание за силно емоционално преживяване, в което гласът и танцът се сливат в едно, за да разкажат истории, да събудят спомени и да вдъхновят. Подготвяна с месеци, програмата включва както автентични народни танци и песни, така и съвременни интерпретации, които демонстрират живата и динамична страна на българския фолклор.



Организаторите отправят сърдечна покана към всички жители и гости на Кюстендил да бъдат част от този незабравим вечерен спектакъл, в който сърцето пее, а душата танцува.



"Очакваме ви с усмивка и вдъхновение! Нека заедно покажем, че българската песен и танц не са само сцена и изкуство – те са емоция, памет и живот.“