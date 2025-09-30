ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Спектакъл представя живата магия на фолклора в Кюстендил
Поводът е концерт-спектакълът, подготвен с много любов и професионализъм от Танцов ансамбъл "Осогово“, с художествен ръководител Васил Василев – хореограф и носител на редица национални и международни награди за творчество и хореография.
Събитието обещава да бъде истински празник за почитателите на българския фолклор. В него ще вземат участие някои от най-изявените фолклорни състави и формации от страната.
Сред тях е Танцов ансамбъл "Празник“ – Сандански – състав с над 200 танцьори от всички възрасти, които превръщат всяка своя изява в празник на ритъма и традицията. В голямото фолклорно събитие ще участва и Професионален танцов състав "Хемус“ – Враца – вече повече от 50 години е емблема на фолклорната сцена във Врачанския край, носещ в себе си духа и гордостта на българския народен танц.
Пред публиката ще се представи и Фолклорен танцов ансамбъл "Рила“ – Сапарева баня – състав, който повече от десетилетие съхранява и предава фолклорното наследство чрез енергията на децата и младите хора.
Програмата включва и Вокално трио "Идна“ – София – три изключителни гласа, съчетали любов към автентичния фолклор и съвременното му звучене, без да губят връзка с корените.
Концертът е под патронажа на кмета на Община Кюстендил – инж. Огнян Атанасов, който традиционно подкрепя културните инициативи в региона.
Събитието носи обещание за силно емоционално преживяване, в което гласът и танцът се сливат в едно, за да разкажат истории, да събудят спомени и да вдъхновят. Подготвяна с месеци, програмата включва както автентични народни танци и песни, така и съвременни интерпретации, които демонстрират живата и динамична страна на българския фолклор.
Организаторите отправят сърдечна покана към всички жители и гости на Кюстендил да бъдат част от този незабравим вечерен спектакъл, в който сърцето пее, а душата танцува.
"Очакваме ви с усмивка и вдъхновение! Нека заедно покажем, че българската песен и танц не са само сцена и изкуство – те са емоция, памет и живот.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: