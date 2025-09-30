Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Спектакъл представя живата магия на фолклора в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 09:11Коментари (0)125
© Фокус
Архив
Кюстендил ще бъде домакин на мащабен фолклорен спектакъл "Глас на сърце, стъпка на душа“ с участието на водещи ансамбли от цялата страна, предаде "Фокус“. На 18 октомври от 19.00 часа сцената на Общински драматичен театър – Кюстендил ще се превърне в сцена на вдъхновение, традиция и изкуство.

Поводът е концерт-спектакълът, подготвен с много любов и професионализъм от Танцов ансамбъл "Осогово“, с художествен ръководител Васил Василев – хореограф и носител на редица национални и международни награди за творчество и хореография.

Събитието обещава да бъде истински празник за почитателите на българския фолклор. В него ще вземат участие някои от най-изявените фолклорни състави и формации от страната.

Сред тях е Танцов ансамбъл "Празник“ – Сандански – състав с над 200 танцьори от всички възрасти, които превръщат всяка своя изява в празник на ритъма и традицията. В голямото фолклорно събитие ще участва и Професионален танцов състав "Хемус“ – Враца – вече повече от 50 години е емблема на фолклорната сцена във Врачанския край, носещ в себе си духа и гордостта на българския народен танц.

Пред публиката ще се представи и Фолклорен танцов ансамбъл "Рила“ – Сапарева баня – състав, който повече от десетилетие съхранява и предава фолклорното наследство чрез енергията на децата и младите хора.

Програмата включва и Вокално трио "Идна“ – София – три изключителни гласа, съчетали любов към автентичния фолклор и съвременното му звучене, без да губят връзка с корените.

Концертът е под патронажа на кмета на Община Кюстендил – инж. Огнян Атанасов, който традиционно подкрепя културните инициативи в региона.

Събитието носи обещание за силно емоционално преживяване, в което гласът и танцът се сливат в едно, за да разкажат истории, да събудят спомени и да вдъхновят. Подготвяна с месеци, програмата включва както автентични народни танци и песни, така и съвременни интерпретации, които демонстрират живата и динамична страна на българския фолклор.

Организаторите отправят сърдечна покана към всички жители и гости на Кюстендил да бъдат част от този незабравим вечерен спектакъл, в който сърцето пее, а душата танцува.

"Очакваме ви с усмивка и вдъхновение! Нека заедно покажем, че българската песен и танц не са само сцена и изкуство – те са емоция, памет и живот.“






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
10:59 / 28.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
12:15 / 28.09.2025
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
13:17 / 28.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:10 / 29.09.2025
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
14:13 / 29.09.2025
Костадин Костадинов за националите ни по волейбол: Те са героите, от които трябва да вземем пример
Костадин Костадинов за националите ни по волейбол: Те са героите, от които трябва да вземем пример
22:28 / 28.09.2025
Актуални теми
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Бюджет 2025
Телефоните в България пропищяха - сигнал от президента
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: