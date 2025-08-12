ЗАРЕЖДАНЕ...
Специална програма за младежите в Кюстендил и Дупница
Младежкият център в града също има своя програма. Началото ще бъде поставено с поход до вековните секвои в местността Ючбунар. Предвидени са куизове, среща с вдъхновяващи млади хора, караоке вечер и кино вечер.
Ще бъде подредена изложба на клуб "Арт“ и онлайн фотоизложба на клуб "Фотограф“. Предвидени са настолни и активни игри - за споделени усмивки и нови приятелства.
В Дупница организират за младежите "Кино под звездите“. Филмовата вечер стартира в 20.30 часа на площад "Свобода“. Ще бъде показан българският хит "Голата истина за група Жигули“ – пълен с музика, смях и лека носталгия.
Младежкият център в Дупница организира концерт на талантливи младежи, със специалното участие на Петър Тодоров, вокалист на група "Sunblinds“.
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
15:12 / 11.08.2025
