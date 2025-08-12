Специална програма за младежите в Кюстендил и Дупница

© Фокус Архив С разнообразни инициативи ще бъде отбелязан днес Международния ден на младежта в Кюстендил и в Дупница, предаде "Фокус“. В областния център стартира приключенската градска игра за младежи между 13 и 29 години. "Лов на съкровища“ се организира от Община Кюстендил и ще продължи до 17 август. Участниците трябва да преминат през 10 логически загадки, свързани с местни забележителности и обществени места в Кюстендил.



Младежкият център в града също има своя програма. Началото ще бъде поставено с поход до вековните секвои в местността Ючбунар. Предвидени са куизове, среща с вдъхновяващи млади хора, караоке вечер и кино вечер.



Ще бъде подредена изложба на клуб "Арт“ и онлайн фотоизложба на клуб "Фотограф“. Предвидени са настолни и активни игри - за споделени усмивки и нови приятелства.



В Дупница организират за младежите "Кино под звездите“. Филмовата вечер стартира в 20.30 часа на площад "Свобода“. Ще бъде показан българският хит "Голата истина за група Жигули“ – пълен с музика, смях и лека носталгия.



Младежкият център в Дупница организира концерт на талантливи младежи, със специалното участие на Петър Тодоров, вокалист на група "Sunblinds“.