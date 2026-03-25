Специализирана полицейска операция за изборни нарушения в Кюстендилско
От началото на операцията са образувани 8 досъдебни производства, като 7 от тях са бързи.
При извършените процесуално-следствени действия на различни адреси са открити тетрадки със списъци с имена и срещу тях – посочени парични суми. Намерени са още парични средства, акцизни стоки без бандерол, както и наркотични вещества. Работата по всички случаи продължава.
"Създадена е организация съвместно с Районната и Окръжната прокуратура, като всеки материал, постъпил във връзка с изборите или извършените процесуални действия, се докладва своевременно“, заяви Омерски.
Към момента разследванията продължават, като в края на деня ще бъде обобщена информацията и ще стане ясно дали има задържани лица.
В предходните дни в област Кюстендил са образувани 7 бързи досъдебни производства. Постъпили са 12 сигнала, като един от тях е прекратен от Районната прокуратура в Кюстендил. Издадени са предупреждения на 23 лица.
