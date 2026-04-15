В жилище в Кюстендил служители на полицията са открили и иззели черен тефтер с имена и изписани номера, както и кубче с лепящи се листчета със записани данни. При проверката са намерени още въздушен пистолет и въздушна пушка. Задържан е 31-годишният ползвател на жилището, като по случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. Това съобщиха за ФОКУС от Областна дирекция на МВР – Кюстендил.

В рамките на специализирана операция в Дупница и село Червен брег от търговски обекти са иззети две тетрадки с имена и номера. По случаите са образувани бързи полицейски производства.

При отделен случай служители на РУ Рила са задържали 43-годишна жена за действия, свързани с нарушаване на изборните права. В дома ѝ са открити и иззети 4500 евро след сигнал, че се готви да купува гласове в полза на политическа сила. Образувано е бързо полицейско производство.

Работата по всички случаи продължава под надзора на прокуратурата.