Спецакция срещу разпространението на наркотици в Петрич
Там органите на реда открили около 24,56 грама тревиста маса, реагираща положително на канабис и две електронни везни.
Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа и е уведомена компетентната прокуратура. Работата по случая продължава.
