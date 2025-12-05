В хода на проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, на 04.12.2025 г. в гр. Петрич е извършена проверка на жилище, обитавано от 29-годишен мъж от града.Там органите на реда открили около 24,56 грама тревиста маса, реагираща положително на канабис и две електронни везни.Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа и е уведомена компетентната прокуратура. Работата по случая продължава.