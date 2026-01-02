Необичайна спасителна акция са провели пожарникарите от Дупница, предаде. Екип на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ е бил задействан след подаден сигнал за куче, попаднало в коритото на преминаващата през града река Джерман.Спасителният екип е локализирал четириногото животно в района на "Развесена върба“ и чрез професионални спасителни действия е успял да го извади от дълбокото каменно корито на реката.По първоначални данни кучето не е могло да излезе само, което е провокирало преминаващи граждани да подадат сигнал до пожарната служба. Благодарение на бързата реакция и професионализма на огнеборците животното е извадено безопасно и в добро общо състояние.