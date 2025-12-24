Сподели close
Вчера след подаден сигнал планински спасители са реагирали и са транспортирали пострадала жена. Тя се е намирала в района на Мусаленския циркус и се е движела към връх Иречек.

Тя е имала фрактура на подбедрицата, съобщиха за ФОКУС от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст.

Припомняме ви, че Meteo Bulgaria издаде предупредителни кодове за опасно време и подчерта, че дъжда в страната ще преминават в сняг. От НИМХ тази сутрин също съобщиха за силен вятър, ниски температури и снеговалежи в планините.

ФОКУС ви съветва да не предприемате походи в планинските райони в тези лоши метеорологични условия!