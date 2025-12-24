ЗАРЕЖДАНЕ...
Спасиха пострадала жена в Рила планина
©
Тя е имала фрактура на подбедрицата, съобщиха за ФОКУС от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст.
Припомняме ви, че Meteo Bulgaria издаде предупредителни кодове за опасно време и подчерта, че дъжда в страната ще преминават в сняг. От НИМХ тази сутрин също съобщиха за силен вятър, ниски температури и снеговалежи в планините.
ФОКУС ви съветва да не предприемате походи в планинските райони в тези лоши метеорологични условия!
Още по темата
/
Още от категорията
/
Продължават прекъсванията на електрозахранването в селата на община Разлог! Внесоха колективен иск
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ръст на таксата за битови отпадъци в Дупница
15:49 / 23.12.2025
Благотворителен базар за децата на загинали служители на МВР в Кю...
14:48 / 23.12.2025
Близо 39 млн. лева влизат във фирми от област Кюстендил
14:07 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.