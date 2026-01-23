ЗАРЕЖДАНЕ...
Спасиха едногодишен сръндак, пострадал при удар на пътя между Симитли и Банско
© ЮЗДП
Горски служители отиват на място и установяват, че раненото животно е сръндак, на около една година и е имал следи от нараняване на главата. Животното е в безпомощно състояние, без да се движи.
Горските го прибират във ферма на един от служителите на стопанството, който отглежда животни. Уведомяват ветеринарни лекари.
Преглед установява, че животното е ранено,но няма счупвания и започва лечение. В рамките на 3 дни сръндакът започва да се храни, да става и тази сутрин е освободен в природата.
