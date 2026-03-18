Спад на безработицата в Кюстендил
През месеца 135 безработни лица са започнали работа с посредничеството на бюрото по труда. Освен това 17 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за развитие или промяна на професионалната си реализация.
В резултат от работата на трудовите посредници и младежкия медиатор са активирани и регистрирани 43 неактивни лица. Седем души от уязвими групи са започнали работа по програми за субсидирана заетост, като сред тях преобладават младежи до 29 години и лица над 55 години.
Общо 32 безработни са включени в обучения, основно за придобиване на дигитални умения и многоезикова компетентност. В обучения са се включили и 21 заети лица по програми за повишаване на квалификацията.
От страна на бизнеса през февруари са заявени 155 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям е делът им в преработващата промишленост (40,6%), следвани от държавното управление (13,5%), здравеопазването и социалната работа (13%), търговията и ремонта на автомобили (8,4%), както и хотелиерството и ресторантьорството (5,8%).
Сред най-търсените професии се открояват персонал за грижи за хора, продавачи, оператори на машини, работници в промишлеността, строителството и транспорта, както и преподаватели, административни служители и шофьори.
