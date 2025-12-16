ЗАРЕЖДАНЕ...
Солени глоби за незаконни елхи в Кюстендилско
"Пластината е закрепена под второто разклонение на клоните от върха на дръвчето. Гражданите трябва да закупуват коледно дръвче с пластина, защото тя е белег за законния му произход“, каза инж. Тодоров.
Контролните пластини са част от превозния билет и могат да бъдат бели с правоъгълна форма или жълти с овална форма от едната страна, със серия и шестцифрен номер. Те са за еднократна употреба, като сериите и номерата им се вписват в превозните билети, придружаващи коледните елхи при транспортирането им от мястото на добив до търговската мрежа.
В превозния билет се вписват дървесният вид, който се транспортира, номерът на контролната пластина, мястото, от което са добити дръвчетата, както и данни за търговеца. По този начин всяка елха може да бъде проследена и да се установи дали има съответното разрешително за добив.
Елхите, при които контролната пластина не е поставена по описания по-горе начин, се считат за непридружени с превозен билет.
Глобата за незаконна елха за физически лица е от 500 до 5 000 лева, а за юридически лица – от 2 000 до 20 000 лева.
Инж. Тодоров уточни, че от началото на месец декември горските инспектори на територията на областите Кюстендил и Перник извършват проверки на тържища и търговски обекти за продажба на коледни дръвчета, като към момента не са установени нарушения.
От Регионалната дирекция по горите – Кюстендил призовават гражданите да бъдат бдителни при покупката на коледни елхи и при съмнение за незаконна търговия да подават сигнали на телефон 112, за да се инициира незабавна проверка.
