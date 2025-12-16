Горски експерти от Регионалната дирекция по горите – Кюстендил започнаха засилени проверки за незаконно добити коледни елхи, предаде. По думите на директора на горската структура инж. Здравчо Тодоров законно отсечените коледни дръвчета при продажба задължително трябва да имат пластмасова контролна пластина със сериен номер."Пластината е закрепена под второто разклонение на клоните от върха на дръвчето. Гражданите трябва да закупуват коледно дръвче с пластина, защото тя е белег за законния му произход“, каза инж. Тодоров.Контролните пластини са част от превозния билет и могат да бъдат бели с правоъгълна форма или жълти с овална форма от едната страна, със серия и шестцифрен номер. Те са за еднократна употреба, като сериите и номерата им се вписват в превозните билети, придружаващи коледните елхи при транспортирането им от мястото на добив до търговската мрежа.В превозния билет се вписват дървесният вид, който се транспортира, номерът на контролната пластина, мястото, от което са добити дръвчетата, както и данни за търговеца. По този начин всяка елха може да бъде проследена и да се установи дали има съответното разрешително за добив.Елхите, при които контролната пластина не е поставена по описания по-горе начин, се считат за непридружени с превозен билет.Глобата за незаконна елха за физически лица е от 500 до 5 000 лева, а за юридически лица – от 2 000 до 20 000 лева.Инж. Тодоров уточни, че от началото на месец декември горските инспектори на територията на областите Кюстендил и Перник извършват проверки на тържища и търговски обекти за продажба на коледни дръвчета, като към момента не са установени нарушения.От Регионалната дирекция по горите – Кюстендил призовават гражданите да бъдат бдителни при покупката на коледни елхи и при съмнение за незаконна търговия да подават сигнали на телефон 112, за да се инициира незабавна проверка.