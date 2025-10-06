Новини
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
София ще е домакин на кръгла маса за престъпленията с отпадъци
Автор: Цвети Христова 12:57Коментари (0)58
© Facebook
Столична община, в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията и водещи национални и европейски институции по правоприлагане и околна среда, организира на 8 октомври 2025 г. специализирана кръгла маса, посветена на противодействието на престъпленията, свързани с отпадъците, и гарантиране на екологичната и обществената сигурност в градска среда.

Събитието интегрира трите ключови направления за устойчиво решение - законодателна рамка, технологии и данни, правоприлагане - и има за цел да предложи конкретни мерки в подкрепа на политиките на Столична община за чиста, зелена и безопасна София.

"Борбата с незаконните практики в управлението на отпадъците е изпитание за държавата и обществото. Няма да позволя София да бъде заложник на безотговорност, корупция или престъпни интереси. Отстоявам принципа, че законът и общественият интерес стоят над всичко друго“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Престъпленията, свързани с отпадъци, са много повече от незаконно изхвърляне или изгаряне - те са сериозна заплаха за здравето на хората, за околната среда и за сигурността на града. Нерегламентираните сметища замърсяват въздуха, почвата и водите, превръщат се в огнища на болести и са постоянен риск от пожари. Освен здравните последици, цената за обществото е огромна - общините и държавата харчат милиони за разчистване, докато легалният бизнес губи приходи от конкуренцията на нелоялни и незаконни практики. Това е престъпност, която не просто руши качеството на живот, а подкопава и икономическата устойчивост.

Тези престъпления са привлекателни за организираната престъпност, защото носят бързи и големи печалби при минимален риск от наказание. Често зад тях стоят мрежи, свързани с корупция, пране на пари или други криминални дейности. Проблемът се усложнява от слабости в законодателството, недостатъчен контрол и случаи на институционално съучастие. В крайна сметка, отпадъците, ако не бъдат управлявани по законосъобразен начин, не само замърсяват, но и отнемат ресурси, които могат да бъдат върнати в икономиката чрез рециклиране и кръгова употреба. Затова проблемът не е само екологичен, а и социален, икономически и дълбоко политически.

Събитието започва с официално откриване с участието на Васил Терзиев, кмет на София, и Руслан Стефанов, програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията. Официални приветствия ще отправят Министерство на правосъдието и международните партньори в лицето на Франсиско Хосе Акоста Диас от Европейския център за борба с тежката и организираната престъпност (Европол).

Програмата е структурирана в два тематични панела:

Първият е посветен на превенция, разследване и наказателно преследване на престъпленията, свързани с отпадъци. Акцент се поставя върху оперативното сътрудничество и стандартизацията на практиките по правоприлагане. Участници са водещи международни и национални експерти: подп. Ерве Мари от Националната жандармерия на Франция (Национален център за анализ, координация и подкрепа към ГД "Околна среда и здраве“), Хауърд Маккан, старши юрист в Британската агенция за околната среда, както и Трифон Бойчев (началник сектор "Престъпления срещу околната среда и дивата природа“ при отдел Икономическа полиция, ГД "Национална полиция“) и Данаил Шостак (Върховна касационна прокуратура). Модератор: д-р Атанас Русев, директор на Програма "Сигурност“ в Центъра за изследване на Демокрацията.

Вторият панел се фокусира върху престъпленията с отпадъци в градовете и по-конкретно върху градските политики, управленските инструменти и внедряването на технологии и данни. Сред участниците са Иван Белчев, народен представител и член на Комисията по околната среда и водите, Методи Байкушев, кмет на Благоевград, Надежда Бобчева, заместник-кмет на София, Катрин Гудол, старши съветник в Екипа за правоприлагане при престъпления, свързани с отпадъците към Британската агенция за околната среда, и Филип Скрийн, анализатор в Transcrime, изследователски институт към Католическия университет – Милано.

Целта на кръглата маса е да създаде работеща платформа за взаимодействие между местните власти, националните органи и европейските партньори. Форумът ще даде възможност да се обсъдят и предложат конкретни законодателни и регулаторни промени, включително транспонирането на новите европейски стандарти за борба с екологичната престъпност и развитие на кръговата икономика в българската регулаторна рамка.

Същевременно ще бъдат представени модерни технологични решения, които могат да подпомогнат мониторинга и проследимостта на отпадъците, както и анализа на данни, необходими за ефективен контрол. Не на последно място, дискусиите ще се съсредоточат върху начините за укрепване на капацитета на правоприлагащите органи - чрез методически стандарти, специализирани обучения и по-тясна координация между институциите, така че мерките срещу престъпленията с отпадъци да бъдат системни, устойчиви и ефективни.

От работата на кръглата маса се очаква да бъдат очертани конкретни практически стъпки за действие. Сред тях е изготвянето на общинска "пътна карта“ с ясно разписани срокове и отговорности за прилагането на мерките срещу престъпленията с отпадъци.

Ще бъде разработен и механизъм за координация между Столична община, правоохранителните органи и националните регулатори, който да гарантира последователност и ефективност в усилията. Участниците ще предложат и пакет от законодателни и подзаконови промени, включително актуализации на общинските наредби, с цел укрепване на правната рамка.

Допълнително ще бъде поставено началото на план за внедряване на нови технологии за проследимост на отпадъчните потоци и за анализ на рисковите зони, което ще позволи по-бързо идентифициране и ограничаване на нарушенията.

Партньори

Център за изследване на демокрацията. Звено за борба с престъпления, свързани с околната среда – ГДНП, СДВР. Европейски център за тежка и организирана престъпност, Европол. Командване на карабинерите за опазване на околната среда и енергийна сигурност, Италия. Главна дирекция на Националната жандармерия, Франция. Агенция за околната среда на Обединеното кралство (вкл. Екип за правоприлагане при престъпления, свързани с отпадъците). Национално сдружение на общините в Република България.

