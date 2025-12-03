Софийски адвокат изказа благодарност към дупнишки полицаи, съобщиха от пресцентъра на. Адвокат Стефка Дойчинова от София е изпратила писмо до министъра на вътрешните работи и до началника на Районно управление – Дупница, в което изразява благодарността си към двама полицаи – Димитър Петков и Марио Александров.В писмото си тя описва критична ситуация, възникнала на 13 ноември в централната част на Дупница, когато непознат мъж е извършил нападение срещу нея. "Бързите и професионални действия на двамата полицаи запазиха живота ми и телесната ми неприкосновеност“, посочва адвокат Дойчинова.Тя изразява благодарност и за проявеното човешко отношение и оказаната подкрепа. По думите ѝ към онзи момент е била в Дупница поради спешно здравословно състояние на майка си.