ЗАРЕЖДАНЕ...
Софийски адвокат с благодарност към дупнишки полицаи
© Фокус
В писмото си тя описва критична ситуация, възникнала на 13 ноември в централната част на Дупница, когато непознат мъж е извършил нападение срещу нея. "Бързите и професионални действия на двамата полицаи запазиха живота ми и телесната ми неприкосновеност“, посочва адвокат Дойчинова.
Тя изразява благодарност и за проявеното човешко отношение и оказаната подкрепа. По думите ѝ към онзи момент е била в Дупница поради спешно здравословно състояние на майка си.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.