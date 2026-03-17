Социалните работници в Кюстендил отбелязват своя празник, предаде. Световният ден на социалната работа и социалния работник е винаги в третия вторник на март и има за цел да подчертае постиженията на социалната работа, да повиши видимостта на социалните услуги за бъдещо обществено обслужване, да защити социалната справедливост и правата на човека, като социалните работници в целия свят празнуват и популяризират приноса на професията към отделни лица, семейства, общности и по-широко общество.По този повод кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов отправи поздравления към всички специалисти, ангажирани в сферата на социалните дейности. В посланието се подчертава значимостта на тяхната работа, която надхвърля рамките на професията и се превръща в призвание, изпълнено с грижа, съпричастност и отдаденост към хората в нужда.Акцент е поставен върху ежедневните усилия на социалните работници, които оказват подкрепа в трудни житейски моменти, дават надежда и доказват, че никой не е сам. Отбелязва се, че зад всяка подкрепена съдба стоят търпение, разбиране и човечност, които често остават незабелязани, но имат огромно значение за обществото.В поздравлението се изразява благодарност за всеотдайността и силата да се помага на другите, както и признание за добротата, която социалните работници носят в ежедневната си дейност.