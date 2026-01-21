ЗАРЕЖДАНЕ...
Сочен като помагач за грабеж в Кюстендил остава в ареста
© ФОКУС
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Окръжен съд Кюстендил намира, че на този изключително ранен етап от разследването, събраните доказателства водят до обосновано съмнение за връзка на обвиняемия П. Г. с извършеното тежко престъпление. Налице е и реална опасност обвиняемият да се укрие, предвид обстоятелствата, при които е задържан, се казва в мотивите на съда за потвърждаване на взетата мярка за неотклонение "Задържане под стража“.
