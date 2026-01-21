Окръжен съд Кюстендил потвърди мярка за неотклонение "Задържане под стража“ на обвиняем за помагачество за извършване на грабеж, съобщиха от. Тричленен състав на Окръжен съд Кюстендил потвърди протоколно определение на Районен съд Кюстендил, с което е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража", по отношение на обвиняем за помагачество за извършване на грабеж на 24 542 евро в гр. Кюстендил.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.Окръжен съд Кюстендил намира, че на този изключително ранен етап от разследването, събраните доказателства водят до обосновано съмнение за връзка на обвиняемия П. Г. с извършеното тежко престъпление. Налице е и реална опасност обвиняемият да се укрие, предвид обстоятелствата, при които е задържан, се казва в мотивите на съда за потвърждаване на взетата мярка за неотклонение "Задържане под стража“.