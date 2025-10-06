Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Собственикът на сейфа край Царево: Имаше не повече от 21 000 лв.
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:57Коментари (0)5
©
Собственикът на отнесената от потопа в морето в Царево каса с пари потърси екипа на bTV, за да разплете мистерията и да сложи край на "златната“ треска.

Това, което наш екип наблюдаваше през последните дни, граничеше със здравия разум – посред нощ, с фенерчета на телефоните си, хора изминали над 100 км, ровеха в купчини водорасли, газеха в морето, въоръжени със сопи и металотърсачи.

Докато се случваше това собственикът на потъналото имущество не спираше да помага с техника и работна сила за разчистване на критичните участъци.

"Потърсихме ви просто за да премахнем слухът, според който в този сейф – който първо, не е сейф, а каса, има 2 милиона лева, златни кюлчета…няма такова нещо. Вътре да е имало не повече от 21 хиляди лева. Наистина имаме ценни книжа, които са наши, на всичките ни камиони документите са вътре, те са 21/22 камиона, на багерите също. Това ни е ценно, друго ценно няма вътре. Злато има – на жена ми едни обеци, на внучката има два чифта обеци – и това е златото“, каза собственикът. 

На всички багери и камиони големите талони са вътре – това ни интересува нас. Това ни беше архивът вътре – тази каса я ползвахме за архив, не за пари“, увери още той.

Още по темата: общо новини по темата: 50
06.10.2025 »
06.10.2025 »
06.10.2025 »
06.10.2025 »
06.10.2025 »
06.10.2025 »
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
12:14 / 05.10.2025
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
10:38 / 05.10.2025
Фотоволтаиците срещат отпор в Коняво
Фотоволтаиците срещат отпор в Коняво
11:24 / 04.10.2025
Благоевградчани, ако искате да видите нещо интересно – до 18.00 часа отидете до Младежкия дом
Благоевградчани, ако искате да видите нещо интересно – до 18.00 часа отидете до Младежкия дом
13:06 / 04.10.2025
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
12:33 / 05.10.2025
Малки и големи се включиха в "Голямото градско бягане" в Благоевград
Малки и големи се включиха в "Голямото градско бягане" в Благоевград
13:55 / 04.10.2025
Климатолог: Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев или червен код
Климатолог: Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев или червен код
10:04 / 04.10.2025
Актуални теми
Газови доставки
Либерализъм и консерватизъм в Европа
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: