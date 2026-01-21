Сподели close
Пътищата на територията на Кюстендил са заснежени, но проходими при зимни условия, предаде репортер на ФОКУС. Снеговалежът продължава с различна интензивност в общината.

По-дебела снежна покривка се е образувала по направлението към ГКПП "Гюешево“, както и в района на Осоговската планина. На терен работят няколко снегопочистващи машини, които извършват почистване и опесъчаване на пътните участъци.