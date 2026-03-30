За фатален случай в затвора в Стара Загора, научи. Инцидентът е станал на 11 февруари и вече над месец няма официална информация за него. По думите на сина на затворника - Недко Белчев, баща му Добри Белчев е бил под надзор в затворническо заведение, след което е транспортиран до болница, където е починал. Той е трябвало да бъде освободен на следващия ден, но така и не е доживял срещата с близките си."Според данни, споделени при приемането му в лечебното заведение, придружаващи служители са заявили, че баща ми е имал оплаквания със сходни симптоми още предходния ден. Ако това бъде официално потвърдено, възниква директен въпрос – защо медицинската реакция е предприета едва при критично влошаване на състоянието. В подобни случаи времето е решаващо. Забавянето между първите симптоми и медицинската намеса може да има фатални последици. Когато човек се намира под държавен надзор, всяка реакция на системата следва да бъде навременна и адекватна. Този случай поставя под въпрос ефективността на наблюдението в местата за лишаване от свобода, реакцията на служителите при сигнал за здравословен проблем и спазването на вътрешните медицински протоколи. Когато държавата ограничава свободата на дадено лице, тя поема и пълната отговорност за неговото здраве", казва Белчев.За изясняване на обстоятелствата, той е изпратил официални запитвания до Главна дирекция "Изпълнение на наказанията“, затвора в Стара Загора и лечебното заведение, приело пациента - УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович"."Изискана е подробна информация, включително медицинска документация, действията на служителите, точна времева линия на събитията и наличие на предходни сигнали за оплаквания. Към момента обаче липсва пълна яснота. Част от институциите предоставят общи отговори без конкретика. Други не са се произнесли в законовите срокове. Това оставя ключови въпроси без отговор. По случая вече е образувана преписка от Прокуратура на Република България. Още преди изпращането на запитванията е било изразено опасение, че достъпът до информация може да бъде затруднен. Към момента липсата на отговор от страна на лечебното заведение засилва тези съмнения. Остава неясно дали става дума за административно забавяне или за по-сериозен институционален проблем", заяви Белчев.Случаят излиза извън рамките на единичен инцидент. Лишените от свобода нямат възможност самостоятелно да потърсят медицинска помощ - те зависят изцяло от действията на институциите. Това означава, че всяко забавяне или пропуск има пряко отражение върху живота и здравето им.Синът на лишения от свобода е категоричен, че очаква от институциите да предоставят пълната документация, да бъде възстановена точната хронология на събитията и да се установи дали е имало забавяне или пропуск в реакцията."Докато това не се случи, въпросите остават открити. Случаят вече надхвърля рамките на административна процедура. Той се превръща в тест за прозрачността и отчетността на системата. Към този момент отговорите са непълни. А при загуба на човешки живот, липсата на яснота сама по себе си остава сериозен проблем", допълни Недко Белчев и е твърдо решен да продължи да търси истината за смъртта на баща си."Искам да има медийно осветляване на случая, защото аз държа на абсолютна прозрачност. Изпратил съм запитване към Министерство на здравеопазването и получих отговор, в които твърдят, че са изискали от болницата да ми бъде предоставена документацията. Изпратил съм запитвания и жалби за отказ за предоставяне на информация и до Окръжна прокуратура-Стара Загора, Министерство на правосъдието, ръĸоводството на Затвора в Стара Загора и Медицинсĸа администрация на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Кирĸович“, но все още отговор няма", заяви Белчев.