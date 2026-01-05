Читалище "Пробуждане 2020“ в село Смоличано се превръща в музикална сцена, предаде. Творческата база на самодейната институция е домакин на майсторски клас на известния български музикант Михаил Йосифов. В рамките на една седмица в село Смоличано ще звучат много джаз, красота, младост и тромпети."Не пропускайте да се насладите на невероятната музика на младите изпълнители на 10 януари от 17.00 часа в Младежкия център – Кюстендил“, призова председателят на читалището Елена Начева.Михаил Йосифов е сред най-успешните и разпознаваеми български музиканти. Той завършва специалност "Тромпет“ в Националното музикално училище "Любомир Пипков“, а по-късно и Националната музикална академия "Панчо Владигеров“.Тромпетист, композитор, аранжор и преподавател, Михаил Йосифов е изпълнител с изключителна творческа енергия и постоянен стремеж към експерименти. Той стои зад създаването и развитието на редица успешни музикални проекти на българската джаз сцена.