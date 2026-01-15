ЗАРЕЖДАНЕ...
Смениха председателя на ОИК – Невестино
© ФОКУС
В ЦИК е постъпило предложение от упълномощен представител на една от политическите партии за промяна в състава на ОИК – Невестино. С него се предлага на мястото на освободената с решение на ЦИК Ралица Христова, досегашен председател на комисията, да бъде назначена Росица Борисова.
Предложението е прието и с ново решение на Централната избирателна комисия Росица Борисова е назначена за председател на ОИК – Невестино.
Общинската избирателна комисия в Невестино ще бъде натоварена с организацията и провеждането на частичните избори за кмет на село Лиляч.
Още по темата
/
Превеждат на община Сандански близо 300 000 лева от държавния бюджет, за да се разплати за разход от февруари
02.07
Още от категорията
/
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
10.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кметът на Струмяни с отличие от МО за опазване на военните паметн...
17:06 / 14.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.