Извършена е смяна на председателя на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Невестино, предадеВ ЦИК е постъпило предложение от упълномощен представител на една от политическите партии за промяна в състава на ОИК – Невестино. С него се предлага на мястото на освободената с решение на ЦИК Ралица Христова, досегашен председател на комисията, да бъде назначена Росица Борисова.Предложението е прието и с ново решение на Централната избирателна комисия Росица Борисова е назначена за председател на ОИК – Невестино.Общинската избирателна комисия в Невестино ще бъде натоварена с организацията и провеждането на частичните избори за кмет на село Лиляч.