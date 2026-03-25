Смениха началника на Районното управление в Кюстендил
Директорът на Областната дирекция на МВР – Кюстендил, старши комисар Райчо Омерски, представи пред състава новия началник – главен инспектор Боян Миленков, който е временно преназначен на поста.
До момента Миленков е заемал длъжността старши разследващ полицай в сектор "Разследване“ към Районното управление в Кюстендил, част от отдел "Разследване“ при ОДМВР – Кюстендил.
Старши комисар Омерски изрази увереност в професионалните качества на новия ръководител, като подчерта, че той е добре познат на колегите си, и му пожела успех в изпълнението на предстоящите задачи.
