Смелост и толерантност в Деня на розовата фланелка в Кюстендил
© ФОКУС
С вдъхновение, креативност и ясна лична позиция младите хора показаха, че темата за училищния тормоз не е еднодневна кампания, а кауза, която изисква съпричастност, смелост и постоянни усилия. Всяко училище представи свой проект, а десетки ученици се включиха индивидуално с картички, носещи силни послания за толерантност, уважение и подкрепа.
Наградите на отличените участници бяха връчени от заместник-кмета на Община Кюстендил Бойко Клечков, ресор "Образование, здравеопазване, жилищна политика и транспорт“. Той поздрави учениците за активната им гражданска позиция и за смелостта да застанат срещу агресията.
Сред наградените бяха ученици от начални, основни и спортни училища в общината, както и представители на клубовете към Младежкия център. Поощрителни награди получиха още десет талантливи и ангажирани млади хора, които доказаха, че всяко послание има значение и всяка позиция срещу тормоза е крачка към по-сигурна училищна среда.
Събитието беше организирано от Община Кюстендил и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с ясното послание, че когато институции и млади хора работят заедно, промяната е възможна.
