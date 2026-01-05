Ново книжно приключение очаква читателите на Регионалната библиотека – Кюстендил, предаде. С началото на 2026 година екипът на отдел "Заемна за възрастни“ кани всички любители на книгите да се впуснат в едно необичайно и вълнуващо читателско преживяване под мотото "Книги на тъмно“.Това е предизвикателство за любопитните и смелите читатели – без корица, без заглавие и без анотация. Този път изборът не е в ръцете на читателя, а книгата сама намира своя човек. Един-единствен цитат е ключът към непознатия свят между страниците – достатъчен, за да събуди въображението, да привлече вниманието или да поднесе приятна изненада.Инициативата приканва към доверие в непредсказуемото, към откриване на нови литературни гласове и жанрове и към онова чисто удоволствие от четенето, когато всяка следваща страница е очакване и изненада. Това е шанс книгите да бъдат преживени, а не просто избрани.Книжното предизвикателство се реализира в отдел "Заемна за възрастни“, като стартът е даден с началото на 2026 година.Регионалната библиотека "Емануил Попдимитров“ – Кюстендил за пореден път доказва, че е живо културно пространство, където историите сами намират своите читатели.