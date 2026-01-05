ЗАРЕЖДАНЕ...
Смело читателско предизвикателство от библиотеката в Кюстендил
Това е предизвикателство за любопитните и смелите читатели – без корица, без заглавие и без анотация. Този път изборът не е в ръцете на читателя, а книгата сама намира своя човек. Един-единствен цитат е ключът към непознатия свят между страниците – достатъчен, за да събуди въображението, да привлече вниманието или да поднесе приятна изненада.
Инициативата приканва към доверие в непредсказуемото, към откриване на нови литературни гласове и жанрове и към онова чисто удоволствие от четенето, когато всяка следваща страница е очакване и изненада. Това е шанс книгите да бъдат преживени, а не просто избрани.
Книжното предизвикателство се реализира в отдел "Заемна за възрастни“, като стартът е даден с началото на 2026 година.
Регионалната библиотека "Емануил Попдимитров“ – Кюстендил за пореден път доказва, че е живо културно пространство, където историите сами намират своите читатели.
