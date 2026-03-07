, загубили живота си при изпълнение на служебния си дълг, полицаи и пожарникари от поделенията на МВР в област Кюстендил се поклониха пред паметта на своите колеги предаде. Те поднесоха цветя на паметника в Районно управление - Бобов дол и почетоха паметта на шестимата служители, загубили живота си преди 26 години по време на работа при потушаването на пожар в Централните взривни складове на Мини "Бобов дол“.С минута мълчание колегите им отдадоха почит и се присъединиха към инициативата на ИНТЕРПОЛ да бъде почетена паметта на служителите от целия свят, отдали живота си в защита на обществото и обществената безопасност.Служителите от ОДМВР – Кюстендил започнаха работния си ден с едноминутно мълчание, поклон и включени сини светлини на служебните автомобили пред служебните сгради.