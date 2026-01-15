ЗАРЕЖДАНЕ...
Сложиха нов шеф на хирургичното отделение в кюстендилската болница
Професионалният път на д-р Михайлов е тясно свързан с УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“. В продължение на 22 години той лекува и спасява човешки животи в най-голямото болнично заведение в страната. Медицинското си образование д-р Велян Михайлов е завършил във Виена. Притежава редица специализации в страната и чужбина, насочени към съвременните методи в хирургичното лечение.
В продължение на няколко години той е бил част от екипа на Център за трудно зарастващи рани, където прилага иновативни подходи в лечението на хронични и усложнени състояния.
Ръководството на МБАЛ – Кюстендил изрази увереност, че с професионалния си опит и експертиза д-р Михайлов ще допринесе за развитието на хирургичното отделение и за повишаване качеството на медицинската грижа за пациентите в региона.
