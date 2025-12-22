Желаещите да си платят местните данъци и такси в Кюстендил имат само няколко дни да го направят, предаде. Общината в Кюстендил напомни на своите жители, че във връзка с годишното приключване на финансовата 2025 година и предстоящите празници, касите на дирекция "Местни приходи“, както и тези в сградата на Общинската администрация, ще работят с граждани до 11.00 часа на 30 декември 2025 година.Поради предстоящото влизане на България в еврозоната и въвеждането на еврото като официална валута, всички възможности за заплащане на местни данъци и такси ще бъдат преустановени, считано от същата дата.Онлайн платформата за плащания ще бъде активна до 24.00 часа на 28 декември 2025 година, докато в периода от 29 до 30 декември 2025 година включително разплащанията чрез ПОС-терминални устройства няма да бъдат възможни.От Общината призовават гражданите да планират своевременно плащанията си и благодарят за разбирането и съдействието.