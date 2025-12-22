ЗАРЕЖДАНЕ...
Сложиха краен срок за плащане на данъците в Кюстендил
© Фокус
Поради предстоящото влизане на България в еврозоната и въвеждането на еврото като официална валута, всички възможности за заплащане на местни данъци и такси ще бъдат преустановени, считано от същата дата.
Онлайн платформата за плащания ще бъде активна до 24.00 часа на 28 декември 2025 година, докато в периода от 29 до 30 декември 2025 година включително разплащанията чрез ПОС-терминални устройства няма да бъдат възможни.
От Общината призовават гражданите да планират своевременно плащанията си и благодарят за разбирането и съдействието.
Още по темата
/
Ивайло Мирчев: Не би трябвало политическата нестабилност да се отрази на влизането ни в еврозоната
20.12
Владимир Мирков: Цените на имотите може леко да забавят темпа на увеличение, но няма да паднат
18.12
Асоциацията на банките: Между 21 ч. на 31 декември до 1 час след полунощ на 1 януари, картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро
16.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Насрочени са частични избори за кмет в две села от област Кюстенд...
09:20 / 21.12.2025
Къща в селото на Майстора става музей
08:44 / 21.12.2025
Кметът на Банско: Планината не взема жертви. Причината за нелепи ...
08:44 / 21.12.2025
Как Кюстендил привлича млади лекари
08:09 / 21.12.2025
Откриха мъртъв мъж на Витоша
10:50 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.