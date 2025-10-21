ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Следите на словото" водят към Бобошево
"Словото е пътеводна светлина през вековете – то събужда, просвещава, води. От първите редове на Паисий до днешния ден, будителите оставят следи – с перо, с мисъл, със сърце“, посочват организаторите. Темата приканва младите автори да се замислят: чии думи са ги вдъхновили, къде намират будителския дух днес, как една мисъл може да промени света и какво е мястото на словото в техния живот.
Участниците могат да изпращат по едно оригинално авторско стихотворение, написано на български език. Творбите трябва да отговарят на зададената тема. В конкурса могат да се включат всички деца и младежи до 18 години.
Крайният срок за участие е 30 октомври, а стихотворенията трябва да бъдат изпратени на официалния имейл на Общината, както и на място – в сградата на Община Бобошево. Необходимо е да се приложат данни за автора: име, възраст и телефон за контакт.
Наградата за победителя е вдъхновяваща, а отличеното стихотворение ще бъде публикувано на 1 ноември – Деня на народните будители.
