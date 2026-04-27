32-годишен мъж посегна на улицата на 59-годишна жена. Случаят е от Сандански и е станал вчера района на ул. "Македония“.

От пристигналите на място полицейски служители е установено, че 32-годишният мъж от Сандански е бутнал на земята 59-годишна жена от София.Тя е с фрактура на глезена.

Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.