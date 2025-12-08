ЗАРЕЖДАНЕ...
След повече от пет десетилетия Разлог има книга!
Описаното в книгата е плод на научния труд на четирима професионалисти в областта на историята - Емилия Кадурина, музикалната и песенна култура - д-р Мариана Манолева и д-р Милко Бошнаков и танцовата култура - д-р Данаил Атанасов.
Информацията в книгата е базирана на години теренни проучвания и практика на колегите в областта им.
На 4 декември, екипът на читалището представи книгата пред местното население чрез кратка художествена импресия от различни фрагменти, описани в книгата.
Представители на част от самодейните състави по вълнуващ начин възпроизведоха позабравени вече обреди и традиции чрез инструментите на художественото слово, театъра, песента и танца.
Специални гости бяха живите човешки съкровища "Добърските баби", които пресъздадоха "Правене на феруглица".
Вълнуващ завършек бе срещата на многобройната публика лично с авторите, които споделяха своето вдъхновение в откровени лични разговори с всеки един повеч от час.
"Поклон пред всички, които с цялата си всеотдайност направиха вечерта една среща с миналото, която докосва, трогва и оставя следа в душата на чувствителния разложанин! Специални благодарности на читалищното настоятелство за безпрекословната подкрепа за пореден път!", допълват от Община Разлог.
Идеята и реализацията е на Велина Кулина - секретар на читалището и Иван Мишков - организатор.
