След повече от пет десетилетия Разлог има книга, която разказва за ритуалите, обредите, музиката, танца, бита и нравите на местното население.Описаното в книгата е плод на научния труд на четирима професионалисти в областта на историята - Емилия Кадурина, музикалната и песенна култура - д-р Мариана Манолева и д-р Милко Бошнаков и танцовата култура - д-р Данаил Атанасов.Информацията в книгата е базирана на години теренни проучвания и практика на колегите в областта им.На 4 декември, екипът на читалището представи книгата пред местното население чрез кратка художествена импресия от различни фрагменти, описани в книгата.Представители на част от самодейните състави по вълнуващ начин възпроизведоха позабравени вече обреди и традиции чрез инструментите на художественото слово, театъра, песента и танца.Специални гости бяха живите човешки съкровища "Добърските баби", които пресъздадоха "Правене на феруглица".Вълнуващ завършек бе срещата на многобройната публика лично с авторите, които споделяха своето вдъхновение в откровени лични разговори с всеки един повеч от час."Поклон пред всички, които с цялата си всеотдайност направиха вечерта една среща с миналото, която докосва, трогва и оставя следа в душата на чувствителния разложанин! Специални благодарности на читалищното настоятелство за безпрекословната подкрепа за пореден път!", допълват от Община Разлог.Идеята и реализацията е на Велина Кулина - секретар на читалището и Иван Мишков - организатор.