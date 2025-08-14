ЗАРЕЖДАНЕ...
|След половин век ремонтират операционна зала в Кюстендил
Хирургичната зала не е ремонтирана от половин век. Сега ще бъде напълно модернизирана и обновена по всички европейски стандарти.
"В залата ще се изгради антибактериално и антисептично покритие. Апаратурата също ще бъде изцяло нова. Създаваме съвременни и по-добри условия за работа на нашите хирурзи и за лечението на пациентите ни", сподели директорът на лечебното заведение Димитър Стоилов.
Обновената операционна зала ще бъде открита в средата на месец септември, обясни още директорът на МБАЛ “Д-р Никола Василиев". Ремонтът се извършва изцяло със средства на болничното заведение.
