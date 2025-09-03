ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|След 40 години светват лампите между Кюстендил и Ябълково
За целта, от общинския бюджет се отпускат близо 27 000 лева, за закупуване и монтаж на 69 осветителни тела, профилактика и подмяна на окабеляването по аварирали в аварирали участъци. Идеята е в есенно-зимният сезон осветлението вече да функционира, с това да се повиши безопасността на пътуващите в този участък. Според експертите именно обновяването на осветлението е ефективен начин за повишаване на безопасността в участъка.
Поради тази причина Общинският съвет в града гласува предложението на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, за монтиране на осветителните тела.
Осветителните тела трябва да бъдат монтирани до 5 септември. До тогава, в участъка от 25-и до 27-и км, ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента в двете посоки, като трафикът ще се осъществява в активната.
Дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
"Фокус“ припомня, че на 28 декември 2024 година в този участък възникна тежка катастрофа между лек автомобил и излезли, в тъмната част от денонощието, на пътното платно коне. Тогава загина 18-годишната Андреа, други две момичета бяха ранени.
Последваха протести, действия от страна на правоохранителните органи, искания за допълнително обезопасяване на пътя и реакция от страна на институциите.
От Агенция "Пътна инфраструктура“ предварително отстраниха старите осветителни тела и санираха 31 електрически стълба. През месец март агенцията монтира предпазна оградна мрежа, с дължина около 3,2 км, и 819 бр. бетонови стълбове, от двете страни на участъка Кюстендил – Ябълково. В периода април - юни са изпълнени текущи пътноподдържащи дейности - подравняване и попълване на банкети, почистване на окопи, изсичане на храсти и косене, изкърпване на асфалтовата настилка с плътна асфалтова смес и подмяна на всички пътни знаци в отсечката. Предстои опресняване на маркировката.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 47
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
16:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: