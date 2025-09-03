Новини
След 40 години светват лампите между Кюстендил и Ябълково
Автор: Венцислав Илчев 15:43
© Фокус
виж галерията
Община Кюстендил започна монтирането на осветителни тела на отсечката между областния център и село Ябълково, част от международния път I-6, предаде репортер на "Фокус“. Осветлението в района не функционира от 1985 година. Дейностите по възстановяването са част от сключеното споразумение между Община Кюстендил и Агенция "Пътна инфраструктура“ за предприемането на допълнителни мерки за сигурност по трасето.

За целта, от общинския бюджет се отпускат близо 27 000 лева, за закупуване и монтаж на 69 осветителни тела, профилактика и подмяна на окабеляването по аварирали в аварирали участъци. Идеята е в есенно-зимният сезон осветлението вече да функционира, с това да се повиши безопасността на пътуващите в този участък. Според експертите именно обновяването на осветлението е ефективен начин за повишаване на безопасността в участъка.

Поради тази причина Общинският съвет в града гласува предложението на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, за монтиране на осветителните тела.

Осветителните тела трябва да бъдат монтирани до 5 септември. До тогава, в участъка от 25-и до 27-и км, ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента в двете посоки, като трафикът ще се осъществява в активната.  

Дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

"Фокус“ припомня, че на 28 декември 2024 година в този участък възникна тежка катастрофа между лек автомобил и излезли, в тъмната част от денонощието, на пътното платно коне. Тогава загина 18-годишната Андреа, други две момичета бяха ранени.

Последваха протести, действия от страна на правоохранителните органи, искания за допълнително обезопасяване на пътя и реакция от страна на институциите.

От Агенция "Пътна инфраструктура“ предварително отстраниха старите осветителни тела и санираха 31 електрически стълба. През месец март агенцията монтира предпазна оградна мрежа, с дължина около 3,2 км, и 819 бр. бетонови стълбове, от двете страни на участъка Кюстендил – Ябълково. В периода април - юни са изпълнени текущи пътноподдържащи дейности - подравняване и попълване на банкети, почистване на окопи, изсичане на храсти и косене, изкърпване на асфалтовата настилка с плътна асфалтова смес и подмяна на всички пътни знаци в отсечката. Предстои опресняване на маркировката.




