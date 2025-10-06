Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
След 15:00 ч. днес затварят напълно достъпа до "Елените"
Автор: Цвети Христова 09:15Коментари (0)68
© Булфото
Вследствие на компрометираната инфраструктура в района на в.с. "Елените“, силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи, Оперативният кризисен щаб реши да ограничи достъпа до селището "Елените" през следващите дни. Целта е да си гарантира максималната сигурност на населението.

Още от началото на бедствената ситуация щабът оказва съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете. Днес, в светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропусквателен пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост. След 15:00 ч. на 6.10. достъпът се ограничава.

На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа. Забраната за пребиваване на територията на в.с. "Елените“ ще остане в сила до второ нареждане.

Областният управител ще задейства системата БГ Алерт за своевременно оповестяване на забраната в района на селището, предаде bTV.

Вилното селище ще остане под 24-часова охрана от органите на МВР за недопускане на набези върху имуществото на евакуираните.

Още по темата: общо новини по темата: 50
06.10.2025 Бивш министър на околната среда и водите: Златни пясъци и Слънчев бряг са застроени върху дюни, запечатани са реки
06.10.2025 Грозна картина в България: Натоварен мост се срути за втори път
06.10.2025 Собственикът на сейфа край Царево: Имаше не повече от 21 000 лв.
06.10.2025 Министърът на околната среда и водите за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата
06.10.2025 Синоптик от НИМХ: Валежите ще продължат 56 часа, циклонът ще обхване повече райони
06.10.2025 Джартов: Нашите екипи са винаги в готовност
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
12:14 / 05.10.2025
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
10:38 / 05.10.2025
Фотоволтаиците срещат отпор в Коняво
Фотоволтаиците срещат отпор в Коняво
11:24 / 04.10.2025
Благоевградчани, ако искате да видите нещо интересно – до 18.00 часа отидете до Младежкия дом
Благоевградчани, ако искате да видите нещо интересно – до 18.00 часа отидете до Младежкия дом
13:06 / 04.10.2025
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
12:33 / 05.10.2025
Малки и големи се включиха в "Голямото градско бягане" в Благоевград
Малки и големи се включиха в "Голямото градско бягане" в Благоевград
13:55 / 04.10.2025
Климатолог: Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев или червен код
Климатолог: Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев или червен код
10:04 / 04.10.2025
Актуални теми
Газови доставки
Либерализъм и консерватизъм в Европа
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: