© Фокус виж галерията Тазгодишната реколта от есенни плодове в Кюстендил е изключително слаба. Това съобщи пред "Фокус“ доц. Станислава Димитрова от Института по земеделие – Кюстендил. Основната причина, по думите ѝ, са ниските температури през месец април.



"На 9 април температурите паднаха до –6,5 градуса, и то за продължителен период. По това време по-голямата част от ябълките бяха във фаза ‘розов бутон’, което доведе до пълно измръзване на цветовете“, обясни доц. Димитрова.



Тя подчерта, че няма нито един стандартен сорт ябълки, който да е издържал на тези студове. "Получените добиви са изключително ниски. Не може дори да се каже, че това е реколта. Има минимални количества само от някои хибриди, създадени в нашия институт“, допълни специалистът.



Основната цел на Института по земеделие е създаването на нови, по-устойчиви сортове ябълки, които да понасят по-добре климатичните аномалии и студовете през пролетта.



За разлика от ябълките, гроздето в региона е дало добра реколта, съобщи доц. Симеон Крумов от същия институт. "При лозята пъпките не бяха развити по време на априлските мразове, което ги запази. Реколтата тази година беше добра, а качеството – високо. До септември имаше сух период, който благоприятства натрупването на захари в гроздето“, уточни той.



В Института по земеделие в Кюстендил се поддържа колекционно лозово насаждение с над 50 сорта – както десертни, така и винени. Целта е провеждането на опити за развитието и адаптивността на различните сортове.



Доц. Крумов призова земеделските стопани да залагат на ранно и средноранно зреещи сортове, които са по-подходящи за климатичните условия в региона.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.