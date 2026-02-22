Над 60% достигна избирателната активност на частичните местни избори за кметове в Бараково и Блажиево, предадеПо данни на Общинската избирателна комисия в Кочериново към 16.00 часа активността в секцията в село Бараково е 61,67%. Гласували са 185 души от общо 300 избиратели.В ОИК – Кочериново е постъпила жалба от кандидат за кмет. В сигнала се твърди, че друг кандидат е пребивавал в сградата на местната църква, намираща се в близост до избирателната секция, като поведението му е било възприето от граждани като предизборна агитация в изборния ден. Според жалбата събирането на граждани в близост до секцията е създало предпоставки за влияние върху избирателите, което е недопустимо съгласно действащото законодателство.След извършена проверка твърденията не са били установени и жалбата е отхвърлена от Общинската избирателна комисия.По данни на ОИК – Бобошево избирателната активност в секцията в село Блажиево е достигнала 63,69%. До урните са отишли 214 души от общо 336 избиратели с право на глас. Няма постъпили жалби и сигнали за нарушения на изборното законодателство.