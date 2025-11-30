ЗАРЕЖДАНЕ...
Скок в цените: Килограм захар в Благоевград е 1,80 лв.
Става дума, обаче за цените на едро на 27 основни хранителни стоки в потребителската кошница.
Най-голямото поскъпване само за няколко дни има при краставиците от 30 стотинки и на борсите те вече се продават за 3.40 лв. за килограм, а доматите са поскъпнали с 21 стотинки.
И останалите продукти за традиционните туршии по това време на годината поскъпват като зеленият и червеният пипер, както и морковите.
Лимоните също вече са по-скъпи с 13 стотинки. От основните хранителни стоки олиото също бележи ръст с 5 стотинки, информира БНТ.
Ябълките обаче поевтиняват с 22 стотинки, а гроздето - със 17 стотинки.
При основните хранителни стоки захарта е надолу с 8 стотинки, а млечните продукти бележат намаление с няколко стотинки.
При свинското се очертаваше тенденция на поскъпване, но сега последните данни сочат, че цената му е намаляла с 5 ст.
Интересни тенденции има и при цените на едро по региони. Така, например, килограм захар в Благоевград 1.80 лв., а в Пловдив стига до 3.50 лв.
Брашно тип "500" пък във Враца се продава за 84 ст, а в София - до 2 лева.
Яйцата в Кърджали са по 36 ст., според данните на комисията, а най-скъпо се продават в Смолян - с 9 ст. отгоре.
