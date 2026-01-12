Шест пожара са гасили екипи на районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението“ в област Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на. Три от инцидентите са с материални щети.Снощи при пожар в склад за авточасти в Дупница са унищожени около 80 кв. м покривна конструкция. Поразен е лекотоварен автомобил, засегнати са спомагателни постройки, изгорели са два компресора за въздух и около 100 чифта обувки. Пожарът е потушен от три противопожарни екипа. Спасени са две сгради и три леки автомобила. Причините за възникването на пожара се изясняват.Пожар е възникнал и в оранжерии в село Баланово. Огънят е унищожил четири хладилника, полиуретанова оранжерия с площ 60 кв. м, моторен трион и моторна косачка. Пожарът е ликвидиран от два екипа на РСПБЗН – Дупница. Спасени са две полиуретанови оранжерии с площ по 60 кв. м.Причините за инцидента в село Баланово се изясняват в рамките на образувано досъдебно производство в РУ – Дупница. За случая е уведомена прокуратурата.