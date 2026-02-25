Скиор е загинал на писта "Пионер" в Пирин, научи. Инцидентът е станал около 16 ч.По първоначални данни става дума за турски гражданин, който карайки ски се е ударил в дърво.Починал е на място. Пристигналите планински спасители са констатирали смъртта му.