Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
Автор: Вилислава Ветренска 10:18Коментари (0)1195
©
Валежната зона, която в момента се намира над района на Северна Македония, Сандански и Петрич, до обяд ще обхване и районите на София, Плевен, Кюстендил, Драгоман и Ихтиман. Това съобщиха от Meteo Balkans.

Очакват се валежи от дъжд, а над 1700 метра – от сняг. На отделни места е възможно дори да прегърми. Очаква се и усилване на вятъра, причинено от преминаващ студен атмосферен фронт.

С червено сме нанесли приблизително къде ще се намира валежната зона, уточняват експертите.

Още по темата: общо новини по темата: 101
07.11.2025 »
06.11.2025 »
05.11.2025 »
04.11.2025 »
03.11.2025 »
02.11.2025 »
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
12:07 / 07.11.2025
Окончателно: Прекратяваме договора си с мобилния оператор без санкции, ако ни качи таксата
Окончателно: Прекратяваме договора си с мобилния оператор без санкции, ако ни качи таксата
16:47 / 06.11.2025
22-годишен пиян шофьор се заби в дърво по пътя между Банско и хижа "Вихрен"
22-годишен пиян шофьор се заби в дърво по пътя между Банско и хижа "Вихрен"
11:35 / 07.11.2025
Само една фирма иска да обновява зелена площ в близост до благоевградската градска баня
Само една фирма иска да обновява зелена площ в близост до благоевградската градска баня
10:32 / 06.11.2025
България и Северна Македония подписаха за изграждането на тунел на свързаността
България и Северна Македония подписаха за изграждането на тунел на свързаността
14:04 / 06.11.2025
Какво е "да си богат в България": През 20-те да започнеш навреме, през 30-те да купиш дом
Какво е "да си богат в България": През 20-те да започнеш навреме, през 30-те да купиш дом
13:07 / 06.11.2025
На дъното сме: Над 16 хил. евро годишно срещу само 3 600 евро на пенсионер
На дъното сме: Над 16 хил. евро годишно срещу само 3 600 евро на пенсионер
09:19 / 06.11.2025
Актуални теми
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: