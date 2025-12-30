Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
38-годишен мъж от Бобов дол е задържан за упражнено домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил.

Мъжът е причинил лека телесна повреда на баща си. По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление - Бобов дол, уведомена е прокуратурата.