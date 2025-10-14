Симитлийско село празнува Света Петка

© В село Полена ще бъде отбелязан големият християнски празник Петковден в едноименната църква "Света Петка“. Денят ще започне тържествено с утринно богослужение в 08:00 часа, последвано от света литургия в 09:00 часа. В 12:00 часа ще бъде отслужен водосвет за здраве и благоденствие, а в 13:00 часа ще бъде раздаден празничен курбан, както повелява традицията.



Петковден е ден, посветен на света Петка – закрилница на дома и семейството, и е един от най-почитаните есенни празници в България. Вярва се, че светицата носи здраве, плодородие и благополучие на всички, които с чисто сърце отправят молитви към нея.



Допълнително ще бъде обявена празничната програма за петък, когато жителите и гостите на Полена ще могат да се насладят на веселата част на празника с музика, танци и много настроение.