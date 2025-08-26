ЗАРЕЖДАНЕ...
|Симитли ще празнува на 8 септември с богата програма
Традиционно и тържествено, и тази година Симитли ще съчетае духовността, признателността и празничното настроение с богата програма, която ще обедини жители и гости на града.
Празничния ден ще започне в 09:00 часа с Тържествена Света литургия в храм “Рождество Богородично" - град Симитли, след което ще продължи в 11:00 часа с курбан в двора на храма в града.
18:00 часа - празнично шествие към Паметника на загиналите за свободата, където по традиция жителите на града поднасят венци и цветя в знак на признателност към героите, отдали живота си за свободата на Симитли.
18:30 часа – започва празничния концерт на площад "Септември" с участието на любими изпълнители: Мажоретен състав към НЧ "Св. Климент Охридски – 1922“ – гр. Симитли, ДТС "Изворче“, ФТА "Веселие“, МФГ "Веселие“, ЖПГ към НЧ "Св. Климент Охридски – 1922“, Биг Бенд Благоевград, Любомир Марянски, Снежина Андреева, Малин Домозетски, Пламен Ризов, +359РОК, Доника, Дарко и Миа, Галена и V-Band.
