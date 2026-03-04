ЗАРЕЖДАНЕ...
Симитли преживя истински празник
По инициатива на кмета на община Симитли Апостол Апостолов и със съдействието на НЧ "Св. Климент Охридски - 1922“, заедно със самодейци от цялата община, площадът се превърна в сцена на доброто. Под мотото "Да се хванем на хоро и да сторим добро“ българските песни огласиха въздуха, а ритъмът на хорото събра малки и големи, за да покажем, че заедно можем да променим живота на един човек към по-добро.
В 11 часа началото бе поставено – и сякаш времето спря. На сцената се изляха талантът и сърцето на Фолклорен ансамбъл "Веселие“ – гр. Симитли с ръководител Калина Марянска, Танцов клуб "Веселие“ при читалището с ръководител Любомир Марянски, Детски танцов състав "Изворче“, Танцов клуб "Българска усмивка“ и Фолклорна танцова група "Джумалия“ от Благоевград, Фолк фитнес "Ритмика“, Танцов клуб "Кръшно хоро“ от село Крупник, както и специалното участие на Малин Домозетски.
Всеки танц бе послание. Всяка песен – молитва. Всяка стъпка в хорото – крачка към надеждата.
Празникът на самодееца събра стотици жители и гости на Симитли, които подадоха ръка в помощ на Величка Маринкова от Крупник. Заедно – за Вили. Заедно – с вяра, че доброто винаги намира път. Хората не просто танцуваха – те даряваха надежда. Не просто пееха – те вдъхваха кураж.
Гостите на площадът бяха посрещнати от Баба Марта, която накичваше с мартеници и наричаше за здраве – символ на новото начало и благословията на пролетта. Началото бе дадено от секретаря на читалището Димитринка Байракова, която сърдечно приветства всички и пожела здраве и благоденствие.
Празникът бе споделен от стотици хора, сред които кметът на община Симитли Апостол Апостолов, депутатът Стефан Апостолов, председателя на Общински съвет – Симитли Вилимир Александров, представители на читалището и общественици – хора, които носят културата и традициите в сърцата си и ги предават на поколенията.
А когато сцената притихна, празникът не свърши. Самодейците продължиха своя ден с тържествен обяд – подарък от кмета Апостолов. Празничната трапеза събра поколения творци, дали своя дан в името на културата и духовния живот на общината – едно дълбоко признание към техния труд и отдаденост.
