Симитли поставя основите на нов храм на вярата

© Във вторник, на 28 октомври, Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим ще постави основния камък на новостроящата се църква "Възкресение Лазарово“, която се изгражда в гробищния парк на град Симитли. Тържественото събитие ще се извърши в съслужение с отец Спас Веселински и други духовници.



Празничният ден ще започне с отслужване на Архиерейска света литургия в храм "Рождество Богородично“ – град Симитли, с начален час 09:00 часа. Тържественото поставяне на основния камък на новия храм, след водосвет, ще започне в 12:00 часа.



Новият храм се изгражда благодарение на усилията на кмета Апостол Апостолов и народния представител Стефан Апостолов, които активно работят за реализирането на тази благородна кауза. Теренът, върху който ще се строи църквата, е част от гробищния парк в Симитли.



Изборът на името "Възкресение Лазарово“ носи дълбок символизъм. Според християнската традиция Свети Лазар е един от най-обичаните светци – верен последовател на Иисус Христос, когото Спасителят възкресил четири дни след смъртта му. Това име е символ на вярата, надеждата и вечния живот.



Всички вярващи са поканени да споделят този важен и благословен момент – заедно да положим основите на новия дом на вярата, който ще обединява поколенията в обща молитва и духовност.