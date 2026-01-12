ЗАРЕЖДАНЕ...
Симитли посрещна делегация от Монголия
Гостите бяха официално посрещнати на стадион "Септември“ от кмета Апостол Апостолов, народния представител Стефан Апостолов, както и от хиляди кукери и жители на общината. По време на посещението си делегацията се запозна с българските обичаи и традиции, наблюдава уникалните кукерски маски и персонажи, както и майсторството на местните танцови състави, които виеха дълги празнични хора в духа на вековната българска културна традиция.
В рамките на официалната церемония, г-жа Росица Кирова и кметът Апостол Апостолов лично наградиха с купи и плакети участващите кукерски групи, оценявайки тяхната артистичност, креативност и отдаденост на традицията. Това признание символизира уважението към културното наследство на общината и усилията на всички участници, които превърнаха фестивала в истински празник на българската духовност и народна култура.
Визитата на делегацията от Монголия подчерта международното значение на фестивала и укрепи приятелските културни връзки между България и Монголия. Симитли отново се утвърди като център на българската кукерска традиция и пример за успешна организация на национални и международни културни събития.
