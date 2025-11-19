ЗАРЕЖДАНЕ...
Симитли отново събужда духа на кукерите
Два дни буря от цветове, огън, ромон на чанове и мистични обреди. Хиляди кукери от България и чужбина ще изпълнят улиците с енергия, която не просто се вижда – тя се усеща.
По информация от организаторите интересът към 22-то издание на Фестивал на кукерските и маскарадни игри “Симитлия - Древната земя на кукерите" 2026 е изключително голям.
Много състави вече са изпратили своите заявки и усилено се подготвят да изпълнят стадиона с мощния звук на звънците, цветните костюми и духа на традициите, които съхраняват от поколения.
/
