На 10 и 11 януари 2026 г. Симитли ще се превърне в арена на древни сили и живи традиции по време на 22-рото издание на Международния кукерски фестивал "Симитлия – Древната земя на кукерите“.Два дни буря от цветове, огън, ромон на чанове и мистични обреди. Хиляди кукери от България и чужбина ще изпълнят улиците с енергия, която не просто се вижда – тя се усеща.По информация от организаторите интересът към 22-то издание на Фестивал на кукерските и маскарадни игри “Симитлия - Древната земя на кукерите" 2026 е изключително голям.Много състави вече са изпратили своите заявки и усилено се подготвят да изпълнят стадиона с мощния звук на звънците, цветните костюми и духа на традициите, които съхраняват от поколения.