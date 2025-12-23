ЗАРЕЖДАНЕ...
Симитли отново се подготвя да събуди древното
©
Очакванията са за рекорден брой участници, включително и формации, които за първи път ще дефилират в Симитли.
Вратите на фестивала са отворени за всички, които носят духа на кукерството и желанието да го споделят. Записването за участие вече тече и се осъществява чрез следния линк: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122235537464133810&id=61554014320154
Елате в Симитли, за да създадем история. Да дадем нов живот на древен ритуал. Да покажем, че традицията не е спомен, а живо преживяване, което вдъхновява и обединява. Това е празник, в който магията на миналото среща енергията на настоящето.
Организационният комитет с председател кмета на община Симитли – Апостол Апостолов, кани всички сурвакарски и маскарадни групи да се включат в събитието, което ще се проведе на стадион "Септември“ в гр. Симитли. Добре дошли са всички пазители на обичая – от всяка държава, град, село или махала, които носят своето различие и пъстрота.
Заявките за участие се приемат до 4 януари 2026 година.
Всеки, който иска да бъде част от най-мащабния маскараден форум в региона – Фестивала "Симитлия – Древната земя на кукерите“, може да се регистрира тук: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122235537464133810&id=61554014320154
За повече информация:
0748 7 21 38 – ОбА – гр. Симитли
0885 252 706 – Гергана Стоименова, секретар на ОбА – гр. Симитли
