Във връзка с изпълнението на проекти за саниране на жилищните блокове на територията на Община Симитли, се проведе информационно събитие, на което бяха представени 8 проекта, които са в изпълнение, а строителните дейности са изпълнени в 90% от своя обем.Проектите са стартираха в началото на 2025 година, а към днешна дата за всички обекти има сключени договори с фирми-изпълнители, стартирали са строителните дейности и в много голяма част от планираните мерки за енергийна ефективност са изпълнени. Администратор на безвъзмездната финансова помощ е общината, която е в качеството на Водещ партньор, а Крайните потребители са съответните сдружения на собствениците в жилищните сгради. При кандидатстването предварително бяха извършени дейности, свързани обследване за установяване на техническите характеристики на сградите, изготвяне на технически паспорт и документи, свързани с енергийната ефективност.Сред целите, заложени в проектите са осигуряване на устойчиво енергийно обновяване на сградния жилищен фонд, включващо подобряване на енергийните характеристики чрез въвеждане на енергоефективни мерки с цел достигане на клас на енергопотребление минимум "В“ след въвеждане на мерките, както и стимулиране 30% минимум – спестявания на първична енергия в жилищните сгради, както и ограничаване на вредните емисии, и подобряване на условията и качеството на живот на населението.Началната конференция се проведе в сградата на общинската администрация, на която присъстваха представители от сдруженията на собствениците и други заинтересовани граждани.Сградите общо в общинския град, обхванати от проектните дейности са 7, а един жилищен блок е на територията на село Черниче. Жилищните сгради, които ще бъдат сред първите за нашата община, които ще бъдат обновени са:- Многофамилна жилищна сграда с местоположение в град Симитли, кв. Ораново, ул. "Димитър Благоев" №16, вх. А и Б – с разгъната застроена площ (РЗП) - 1 924.90 кв.м., 22 обновени самостоятелни обекти с жилищно предназначение, договор за финансиране №BG-RRP-4.023-3016-C02 от 06.01.2025 г- Многофамилна жилищна сграда с местонахождение в град Симитли, ул Христо Смирненски №56 с РЗП - 818.20 кв.м., 3 самостоятелни обекти с жилищно предназначение, договор за финансиране № BG-RRP-4.023-3008-C02 от 06.01.2025 г.- Многофамилна жилищна сграда с местонахождение в град Симитли, кв. Ораново, ул. "Славянска" №21, бл.3 с РЗП - 895.90 кв. м.,12 самостоятелни обекти с жилищно предназначение, договор за финансиране № BG-RRP-4.023-3055-C02 от 20.12.2024 г.- Многофамилна жилищна сграда с местонахождение в село Черниче, община Симитли, ул. "Роза" №15, вх. А, Б и В с РЗП - 1 440 кв.м. , 18 самостоятелни обекти с жилищно предначание, договор за финансиране № BG-RRP-4.023-2993-C02 от 19.12.2024 г.- Многофамилна жилищна сграда с местонахождение в град Симитли, ул. Христо Ботев 36 с РЗП - 2 933.50 кв.м., 20 жилища, договор за финансиране № BG-RRP-4.023-2839-C02 от 17.12.2024 г.- Многофамилна жилищна сграда с местонахождение в град Симитли, ул. "Васил Левски" №47, вх. А и Б с РЗП - 1 816 кв.м., 24 домакинства, договор за финансиране № BG-RRP-4.023-3026-C02 от 12.12.2024 г.- Многофамилна жилищна сграда с местонахождение град Симитли, ул. "Христо Ботев“ 41 с РЗП - 1 344 кв.м., 6 жилища, договор за финансиране № BG-RRP-4.023-2979-C02 от 11.12.2024 г.- Многофамилна жилищна сграда с местонахождение в град Симитли, ул. Христо Смирненски №10, бл.1 с РЗП - 1 046 кв.м., 12 домакинства, договор за финансиране № BG-RRP-4.023-3058-C02 от 11.12.2024 г.След приключване на СМР дейностите предстои да бъде извършена за всяка жилищна сграда - независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор.Проектите са с осигурено безвъзмездно финансиране по Национален план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-4.023 "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“ и ще приключат окончателно до 30 юни тази година.