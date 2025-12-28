Сподели close
Силният вятър днес е съборил покривната конструкция на църквата "Свети Спас“, разположена над село Ласкарево. При инцидента е счупен и кръстът на храма, който е паднал заедно с покривната конструкция, съобщава Vox64.com, цитирани от Meteo Balkans. 

В различни населени места в региона са регистрирани паднали дървета и много материални щети.

Няма данни за пострадали хора. 

ФОКУС припомня, че за утре е обявен жълт код за умерен и временно силен вятър от запад-северозапад за утре - в областите Бургас, Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Стара Загора, Разград, Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Пловдив, Видин, Враца, София-област, София-град, Пазарджик, Благоевград.