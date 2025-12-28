ЗАРЕЖДАНЕ...
Силният вятър събори покривната конструкция на църквата "Свети Спас" в Ласкарево
В различни населени места в региона са регистрирани паднали дървета и много материални щети.
Няма данни за пострадали хора.
ФОКУС припомня, че за утре е обявен жълт код за умерен и временно силен вятър от запад-северозапад за утре - в областите Бургас, Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Стара Загора, Разград, Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Пловдив, Видин, Враца, София-област, София-град, Пазарджик, Благоевград.
